Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Prep
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công ty cổ phần công nghệ Prep

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Mô tả công việc
Phân tích yêu cầu dự án: Hiểu rõ và phân tích các yêu cầu của dự án để viết testcase & chuẩn bị dữ liệu test.
Thực hiện kiểm thử: Kiểm tra chất lượng sản phẩm, ghi nhận và quản lý lỗi trên Jira, đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn cao nhất.
Viết báo cáo kiểm thử: Cập nhật tiến độ và kết quả kiểm thử qua từng giai đoạn, đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng.
Cải tiến sản phẩm: Tham gia nghiên cứu, đề xuất các cải tiến chức năng và quy trình kiểm thử, đóng góp ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thời gian làm việc: 40 giờ / tuần.
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm, ứng dụng Web/App
Kiến thức: Vững vàng về kiểm thử phần mềm cơ bản, cùng khả năng sử dụng SQL, API Testing và thành thạo Postman.
Kỹ năng: Thành thạo các công cụ kiểm thử UI, tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc, luôn chủ động và có khả năng phân tích tốt.
Tinh thần làm việc: Yêu thích làm việc trong môi trường cộng tác, hỗ trợ lẫn nhau, và có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile sẽ là lợi thế lớn.
Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16.000.000đ - 25.000.000đ/ tháng (Gross)
Thưởng theo kết quả công việc và doanh thu của công ty (khoảng 2.000.000 - 3.000.000đ gross / tháng), được thanh toán vào kỳ lương hàng tháng.
13 tháng lương / năm với các chế độ phúc lợi chung của công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng,...)
Review tăng lương hàng năm dựa theo hiệu suất cá nhân.
Được cung cấp các khóa học về chuyên môn để giúp phát triển bản thân trong công việc.
Được công ty cung cấp thiết bị để làm việc tại công ty theo tiêu chuẩn.
Được ghi nhận, trao thưởng theo team, tổ chức theo quý hoặc năm.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức.
Học MIỄN PHÍ 01 khóa Tiếng Anh, Tiếng Trung trên Prepedu. com
Công ty tạo điều kiện để mọi thành viên có thể phát triển bản thân trong quá trình làm việc tại công ty.
Môi trường làm việc năng động và thân thiện giữa các thành viên trong team để cùng hướng tới mục tiêu chung của dự án và tầm nhìn của công ty.
Địa điểm làm việc: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội,
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (40h/tuần)
Cách thức ứng tuyển: Ứng viên quan tâm gửi CV về địa chỉ email:
Tiêu đề email ghi rõ: [ Tester (Full-time)] – Họ và tên
Lưu ý:
Bằng việc gửi CV/Hồ sơ, cùng với các thông tin ứng viên cung cấp, trao đổi trong quá trình phỏng vấn với Prep (nếu có), Ứng viên ĐỒNG Ý với Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân của nhân sự của Prep được xây dựng và ban hành theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời đồng ý cho Prep thu thập, lưu trữ thông tin mà Ứng viên cung cấp cho Prep với các mục đích như sau:
+ Thu thập dữ liệu cá nhân, chọn lọc ứng viên để phỏng vấn;
+ Liên hệ, thông báo tới Ứng viên;
+ Đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên để lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí đang tuyển của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

