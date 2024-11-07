Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY GIA KHANG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Đường Số 4 (kdc Lê Thành), Khu Phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều khiển và đưa đón BGĐ, nhân sự theo lệnh điều động đến tận nơi một cách nhanh chóng và an toàn

Hàng ngày vệ sinh sạch sẽ gọn gàng bên trong, ngoài và kiểm tra nhiên liệu, nhớt, thắng, đèn...... chịu trách nhiệm bảo quản xe trong suốt thời gian làm việc trong ngày và tuân thủ các quy định của công ty về đậu đỗ. Chấp hành luật lệ giao thông và đảm bảo an toàn khi thi hành nhiệm vụ

Kiểm tra xe định kỳ để xin cấp phép lưu hành, thực hiện kiểm tra và đề xuất việc bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ hoặc đột xuất theo đúng qui định của công ty đảm bảo xe vận hành một cách liên tục.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: trung cấp trở lên

Độ tuổi: 20 - 40 tuổi, có sức khỏe tốt

Được quyền chủ động giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi trách nhiệm công việc.

Đề xuất, đóng góp ý kiến trong việc sữa chữa và bảo dưỡng xe hoặc các vấn đề liên quan đến luật giao thông

Các quyền hạn khác theo ủy quyền, phân công của Ban Giám Đốc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY GIA KHANG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 6 ngày trong tuần, bắt đầu từ 7h-18h.

Tăng ca tính 50.000đ/h – công tác qua đêm tính 1 công

Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi... theo nội quy và các quy định của công ty tương đương với chức danh này

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY GIA KHANG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin