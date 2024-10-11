Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Định hướng và hoạch định chiến lược tăng tưởng dài hạn, ngắn hạn cho Sàn thương mại điện tử.
- Quản trị và điều hành các hoạt động Thương hiệu, Marketing và Tăng trưởng nhằm tăng trưởng người dùng, giữ chân, chuyển đổi mua hàng và tăng trưởng chỉ số Sàn TMĐT.
- Xây dựng và quản trị chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Quản trị ngân sách, tối ưu chi phí hiệu quả.
- Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của Công ty về tăng trưởng chỉ số và lợi nhuận.
- Giám sát, phân tích và áp dụng dữ liệu tổng hợp để tối ưu, cải tiến.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể lúc phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, Tốt nghiệp đại học trờ lên chuyên ngành Thương mại điện tử/ Quản trị kinh doanh/Ngoại thương/ Marketing/ Tài chính/ Công nghệ thông tin.
- Từ 03-05 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực E-Commerce. Trong đó có ít nhất 3 năm giữ vị trí quản lý, vận hành các website giao dịch thương mại điện tử.
- Nắm vững các kiến thức về luật liên quan đến thương mại điện tử.
- Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, đào tạo và dịch vụ khách hàng.
- Chỉ nhận UV 1988-1994 nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm
- Mạnh digital và kinh doanh.
- Ưu tiên các UV làm về công ty công nghệ, tăng trưởng về user.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận + cổ phần
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
- Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

