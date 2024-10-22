Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KHANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Quản lý kinh doanh

1. Giám sát nhân viên:

• Phân công, bố trí thời gian làm việc cho nhân viên.

• Điều phối các nhiệm vụ của nhân viên để vận hành cửa hàng.

• Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo đáp ứng đúng tiến độ vận hành.

• Theo dõi quá trình làm việc hàng ngày của nhân sự thuộc bộ phận quản lý của mình.

• Kiểm tra tình hình chấp hành quy chế, điều lệ của nhân viên trong bộ phận.

2. Quản lý tài sản, trang thiết bị cửa hàng

• Thực hiện các công việc về quản lý tài sản, hàng hoá, nguyên vật liệu và các trang thiết bị của nhà hàng để tránh thất thoát cho đơn vị.

• Kiểm kê, dự trù việc bổ sung trang thiết bị, công cụ dụng cụ trong nhà hàng.

3. Báo cáo và phối hợp các bộ phận khác

•Quản lý tình hình tiêu thụ hàng hóa hằng ngày và định kỳ làm báo cáo cho cấp trên theo quy định.

• Thường xuyên phản ánh, trao đổi thông tin giữa các bộ phận với nhau và đề xuất hướng giải quyết phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

• Từ 22 tuổi – 35 tuổi

• Ưu tiên ứng viên có kinh giám sát, điều phối nhân sự hoặc đã làm việc nhiều năm trong ngành F&B

• Tiếng Anh giao tiếp khá, trình độ tin học cơ bản.

• Linh hoạt, trung thực, và chịu được áp lực cao.

Được Hưởng Những Gì

• Thử việc: 85% lương chính thức

• Thưởng: KPI, hiệu suất, lễ Tết, tháng 13,...

• Quà hoặc thưởng các dịp đặc biệt: Sinh nhật, Kết hôn,...

• Tham gia hoạt động gắn kết nội bộ: tiệc, team building,...

• Leader hỗ trợ và đào tạo chuyên nghiệp.

• Cơ hội phát triển và thăng tiến cao

• Ưu đãi sử dụng dịch vụ, sản phẩm công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

