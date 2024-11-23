Tuyển Quản lý kinh doanh Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Báo cáo hoạt động kinh doanh

Quản lý các cửa hàng giám sát

Quản lý nhân sự (cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng)

Quản lý hàng hoá

Hỗ trợ tuyển dụng và training nhân viên

Đăng kí Target và theo dõi doanh thu cửa hàng

Quản lý hình ảnh Cửa hàng

Tổng hợp giấy tờ tính công của cửa hàng

Khảo sát, tìm kiếm mặt bằng mới

Làm việc với các đối tác

Theo dõi công nợ bán hàng của cửa hàng

Kiểm kê hàng hóa định kì

Tham gia phát triển và đề xuất các phương án cải thiện doanh thu và hình ảnh cửa hàng

Đề nghị thanh toán các chi phí phát sinh trong tháng

Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết công việc

Thực hiện các task theo chỉ đạo của cấp trên