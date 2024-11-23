Tuyển Quản lý kinh doanh Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: Sô 1, đường B khu ADC, phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Báo cáo hoạt động kinh doanh
Quản lý các cửa hàng giám sát
Quản lý nhân sự (cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng)
Quản lý hàng hoá
Hỗ trợ tuyển dụng và training nhân viên
Đăng kí Target và theo dõi doanh thu cửa hàng
Quản lý hình ảnh Cửa hàng
Tổng hợp giấy tờ tính công của cửa hàng
Khảo sát, tìm kiếm mặt bằng mới
Làm việc với các đối tác
Theo dõi công nợ bán hàng của cửa hàng
Kiểm kê hàng hóa định kì
Tham gia phát triển và đề xuất các phương án cải thiện doanh thu và hình ảnh cửa hàng
Đề nghị thanh toán các chi phí phát sinh trong tháng
Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết công việc
Thực hiện các task theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.
- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc. Kỹ năng lập kế hoạch - báo cáo.
- Kỹ năng quản lý, động viên, khuyến khích đội nhóm.
Tại Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ phúc lợi đầy đủ, lễ Tết, phép năm, du lịch hàng năm...
- Ký hợp đồng lao động, tham giao BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc;
- Môi trường làm việc thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI