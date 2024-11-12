Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH QUÂN UY
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198/7A Đường Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng nhằm tối ưu hóa doanh thu theo định hướng phát triển của công ty.
Giám sát việc thực thi và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu chung của khối Kinh doanh.
Đánh giá hiệu suất bán hàng và đề xuất cải tiến.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác phân phối.
Tham gia vào việc phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội mới.
Đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân viên bán hàng.
Tham mưu cho cấp trên trực tiếp những thông tin về khách hàng, sản phẩm theo xu hướng thị trường và thông tin về ngành hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp từ các ngành về Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng và ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dược, FMCG, mẹ và bé.
Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Khả năng lập báo cáo, phân tích thị trường và lập kế hoạch chiến lược.
Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm văn phòng và công cụ quản lý bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 15 - 20 triệu ( thỏa thuận theo năng lực)
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Chính sách mua hàng ưu đãi mua hàng nội bộ cho nhân viên
Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm
Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ
Thưởng tháng, năm hấp dẫn theo mục tiêu tình hình kinh doanh công ty.
Công ty đang mở rộng - phát triển nhanh, nhiều cơ hội thăng tiến - phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUÂN UY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 198/A7 Hoàng văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

