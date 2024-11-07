Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
- Hải Dương: 312 Nguyễn Lương Bằng, Thanh Trung, TP Hải Dương, TP Hải Dương
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Hỗ trợ Quản lý nhà hàng quản lý việc kinh doanh tại nhà hàng
Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong nhà hàng trong mọi tình huống.
Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế.
Hỗ trợ quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, tuyển dụng, đào tạo nhân viên.
Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện, chương trình khuyến mại...
Báo cáo cuối ca, tuần, tháng và các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý...
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm vị trí tương đương ít nhất 1 năm tại vị trí tổ trưởng/Giám sát tại nhà hàng (FnB)
Có kiến thức chung về thực phẩm, đồ uống và ngành dịch vụ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm 26 ngày/ tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết
Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Golden Gate.
Làm việc trong môi trường chuẩn nhà hàng, là tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam
Ưu đã khi sử dụng tại nhà hàng trong chuỗi Golden Gate
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI