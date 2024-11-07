Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 312 Nguyễn Lương Bằng, Thanh Trung, TP Hải Dương, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Hỗ trợ Quản lý nhà hàng quản lý việc kinh doanh tại nhà hàng

Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong nhà hàng trong mọi tình huống.

Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế.

Hỗ trợ quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, tuyển dụng, đào tạo nhân viên.

Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện, chương trình khuyến mại...

Báo cáo cuối ca, tuần, tháng và các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý...

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm vị trí tương đương ít nhất 1 năm tại vị trí tổ trưởng/Giám sát tại nhà hàng (FnB)

Có kiến thức chung về thực phẩm, đồ uống và ngành dịch vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (7tr-8tr) + thưởng + phụ cấp

Làm 26 ngày/ tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết

Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Golden Gate.

Làm việc trong môi trường chuẩn nhà hàng, là tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam

Ưu đã khi sử dụng tại nhà hàng trong chuỗi Golden Gate

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

