Tuyển Giám sát sản xuất Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Trung thực và tận tụy trong công việc

Bảo mật thông tin trong công việc, toàn bộ số liệu – dữ liệu của công ty phải đảm bảo không lọt ra bên ngoài và chỉ lưu hành nội bộ

Lập bản vẽ thiết kế và quản lý bản vẽ.

Lập kế hoạch thực hiện và phân công công việc cho các đội sản xuất.

Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật chuyên môn căn cứ theo hợp đồng kinh tế và bản vẽ thiết kế đã ký kết với khách hàng.

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, vật tư mua vào.

Nghiên cứu cải tiến sản phẩm của Công ty để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Quản lý các định mức kỹ thuật, mức tiêu hao vật tư.

Xây dựng các chương trình sản xuất hàng năm và dài hạn của Công ty trên cơ sở năng lực, thiết bị và nguồn vật tư nguyên liệu.

Quản lý chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng.

Thông qua các công đoạn sản xuất trong Công ty hoặc giao trách nhiệm cho người có liên quan.

Quản lý, hướng dẫn và phân công trách nhiệm cụ thể cho nhân viên thuộc quyền. Đánh giá và báo cáo hiệu quả công tác của nhân viên trong bộ phận.

Chịu trách nhiệm liên đới về các sai sót do nhân viên trong bộ phận thiếu trách nhiệm gây ra hoặc làm sai quy định.

Quản lý định mức vật tư.

Đảm bảo thực hiện tốt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ trong sản xuất.

Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nhân sư,…

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám Đốc giao