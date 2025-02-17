Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1200 Triệu

Mức lương 600 - 1200 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 600 - 1200 Triệu

- Giám sát thi công các hạng mục, công trình theo sự phân công của cán bộ quản lý

- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường.

- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh theo thực tế thi công trên công trường.

- Quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động, khối lượng thi công trong khu vực mình giám sát

- Thực hiện công việc quản lý và hoàn thiện hồ sơ.

- Thực hiện các công tác khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: dưới 40 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Thành thạo về nghiệp vụ kỹ thuật, có kỹ năng tốt về đọc, kiểm tra bản vẽ; lập, kiểm tra biện pháp triển khai thi công

- Thành thạo phần mềm Autocad

- Thành thạo công tác giám sát và triển khai thi công tại công trường

- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.

