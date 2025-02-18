Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Life Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 565 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc

• Chụp hình, quay phim

• Edit, chỉnh sửa video, hình ảnh

• Phối hợp cùng team lên kế hoạch, nội dung, kịch bản cho các video, hình ảnh

• Đóng góp ý tưởng, triển khai các chiến dịch marketing, chiến dịch marketing

• Phối hợp với Content và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng

• Xây dựng và quản lý nội dung hình ảnh, video trên website và social

• Xây dựng kho dữ liệu hình ảnh của Công ty và các dự án

• Chịu trách nhiệm sáng tạo, biên tập nội dung các sản phẩm marketing

• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản lý và BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 02 - 04 năm làm việc cùng vị trí.

• Có kinh nghiệm quay dựng và yêu thích nội thất là một lợi thế

• Sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên cho thiết kế và tạo dựng video như Adobe Premiere, After Effects, Photoshop……

Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Life Design Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Life Design Việt Nam

