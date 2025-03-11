Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21A/158 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách giám sát, quản lý toàn bộ quá trình thi công

Lập kế hoạch, giám sát và kiểm tra tiến độ thi công công trình

Giám sát và quản lý việc sử dụng vật tư, thiết bị, nhân công

Phân tích, xử lý số liệu, lập báo cáo tiến độ thi công

Kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo công trình thi công đúng thiết kế, đúng chất lượng

Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, lập bảng khối lượng, dự toán công trình

Giám sát, kiểm tra nội thất trước khi bàn giao cho khách hàng

Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Từ Trung cấp chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Cơ khí hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm giám sát thi công công trình

Có kiến thức về Tin học văn phòng, Phân tích số liệu, Giám sát nội thất, Đọc hiểu bản vẽ, Quản lý

Kỹ năng làm việc độc lập, có trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt

Khả năng chịu áp lực công việc cao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, giám sát thi công

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng thâm niên

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN

