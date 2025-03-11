Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN
- Hà Nội: 21A/158 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phụ trách giám sát, quản lý toàn bộ quá trình thi công
Lập kế hoạch, giám sát và kiểm tra tiến độ thi công công trình
Giám sát và quản lý việc sử dụng vật tư, thiết bị, nhân công
Phân tích, xử lý số liệu, lập báo cáo tiến độ thi công
Kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo công trình thi công đúng thiết kế, đúng chất lượng
Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, lập bảng khối lượng, dự toán công trình
Giám sát, kiểm tra nội thất trước khi bàn giao cho khách hàng
Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm giám sát thi công công trình
Có kiến thức về Tin học văn phòng, Phân tích số liệu, Giám sát nội thất, Đọc hiểu bản vẽ, Quản lý
Kỹ năng làm việc độc lập, có trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt
Khả năng chịu áp lực công việc cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, giám sát thi công
Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng thâm niên
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LUX DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
