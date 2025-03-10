Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Giám sát thi công nội thất

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 58 đường Thanh Quả, Bình Minh, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Khảo sát, đo đạc công trình Nội thất , quảng cáo, xây dựng
- Giám sát thi công, điều phối công việc theo bản vẽ phê duyệt, đảm bảo chất lượng tiến độ.
-Theo dõi quản lý công trình được phân công.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, cơ khí
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thi công công trình
– Ưu tiên ứng viên thành thạo Autocad và các phần mềm chuyên dụng khác, chưa thành thạo được đào tạo thêm
– Sức khỏe tốt, có thể đi công tác và làm việc với áp lực cao
– Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt

Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 13.000.000 -15.000.000 (thỏa thuận)+ PC ăn trưa+ xăng xe .
– Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
– Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
– Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ tết, du lịch, teambuilding hàng năm
- Được tham gia các khóa học đặc biệt của công ty để nâng cao chuyên môn.
– Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 Đường Thanh Quả, Bình Minh Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội

