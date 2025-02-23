Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ENERGY DESIGN AND BUILD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch thi công và các công tác thi công

- Triển khai thi công, quản lý công trường thi công nội thất

- Theo dõi giám sát các đội thợ/ thầu/ nhóm thi công…

- Xử lý các vấn đề phát sinh hoặc đề xuất phương án xử lý các phát sinh trong quá trình thi công (nếu có)

- Phối hợp, tư vấn kịp thời các vấn đề về kỹ thuật cho các thành viên team dự án

- Cam kết thực hiện tiến độ và chất lượng công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo Autocad, MS Office và các phần mềm liên quan

- Có tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ làm việc nhóm cao

- Có thể tăng ca khi có yêu cầu dự án

- Có khả năng chịu được áp lực, cam kết thực hiện tiến độ dự án và chất lượng công vệc

- Có tinh thần học hỏi, cầu thị

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chính quy các chuyên ngành liên quan về Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENERGY DESIGN AND BUILD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: sẵn sàng thỏa thuận với ứng viên có năng lực;

- Thưởng dự án + phụ cấp;

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ;

- Thưởng lễ, tết, tháng 13 lương cơ bản, phép năm;

- Các chế độ khác theo quy chế công ty;

- Môi trường làm việc trẻ, thoải mái, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENERGY DESIGN AND BUILD

