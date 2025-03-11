Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sunshine Green Iconic, Phúc Đồng, Long Biên, HN

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Kỹ thuật viên VT, xử lý lỗi trạm viễn thông (BTS) :
• Thiết kế hệ thống IBS tòa nhà
• Đo kiểm chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa mạng 2G,3G và 4G
• Ứng cứu thông tin, xử lý sự cố, lỗi trạm Viễn thông tòa nhà
• Phối hợp nhà mạng tối ưu chất lượng, xử lý Badcell, phát sóng, xử lý nhiễu, lắp đặt thiết bị
• Làm công tác nghiệm thu (định kì và mới) các dự án IBS với các nhà mạng, hạ tầng (điện, máy, thiết bị…) đo kiểm vùng phủ sóng, chất lượng sóng
• Xử lý các sự cố liên quan đến phòng máy, điện, máy điều hòa, máy phát điện
• Trực ứng cứu kỹ thuật các tòa đang khai thác
• Thi công hoặc giám sát thi công Inbuilding trong tòa nhà
• Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
• Giới tính: Nam
• Trình độ học vấn: Cao Đẳng/Đại học

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

