Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Kỹ thuật viên VT, xử lý lỗi trạm viễn thông (BTS) :

• Thiết kế hệ thống IBS tòa nhà

• Đo kiểm chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa mạng 2G,3G và 4G

• Ứng cứu thông tin, xử lý sự cố, lỗi trạm Viễn thông tòa nhà

• Phối hợp nhà mạng tối ưu chất lượng, xử lý Badcell, phát sóng, xử lý nhiễu, lắp đặt thiết bị

• Làm công tác nghiệm thu (định kì và mới) các dự án IBS với các nhà mạng, hạ tầng (điện, máy, thiết bị…) đo kiểm vùng phủ sóng, chất lượng sóng

• Xử lý các sự cố liên quan đến phòng máy, điện, máy điều hòa, máy phát điện

• Trực ứng cứu kỹ thuật các tòa đang khai thác

• Thi công hoặc giám sát thi công Inbuilding trong tòa nhà

• Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận