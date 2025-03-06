Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội A&more làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty CP Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội A&more
Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 89 Đường Ngô Gia Tự, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 500 - 800 USD
• Tham gia vào quá trình thiết kế nội thất và thi công các công trình xây dựng của công ty.
• Tạo ra các bản vẽ 3D, sử dụng phần mềm SketchUp hoặc các phần mềm 3D tương tự để thể hiện ý tưởng thiết kế.
• Sử dụng thành thạo AutoCAD để vẽ bản vẽ kỹ thuật, shop drawing và hoàn công bản vẽ.
• Làm việc độc lập và phối hợp với các bộ phận để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng dự án.
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 Thành thạo vẽ 3D (SketchUp hoặc phần mềm tương tự), thành thạo AutoCAD.
2 Có khả năng vẽ shop drawing và hoàn công bản vẽ.
3 Làm việc độc lập hoặc phối hợp nhóm để hoàn thành dự án.
4 Có kinh nghiệm thực tế công trường, quản lý hồ sơ bản vẽ.
5 Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 3 năm, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
6 Am hiểu công nghệ và các phần mềm AI ứng dụng trong thiết kế nội thất.
Quyền lợi:
• Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
• Được hỗ trợ nơi ở cho nhân viên ở xa.
Tại Công Ty CP Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội A&more Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội A&more
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
