Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội A&more làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Đường Ngô Gia Tự, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giám sát thi công nội thất

• Tham gia vào quá trình thiết kế nội thất và thi công các công trình xây dựng của công ty.

• Tạo ra các bản vẽ 3D, sử dụng phần mềm SketchUp hoặc các phần mềm 3D tương tự để thể hiện ý tưởng thiết kế.

• Sử dụng thành thạo AutoCAD để vẽ bản vẽ kỹ thuật, shop drawing và hoàn công bản vẽ.

• Làm việc độc lập và phối hợp với các bộ phận để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng dự án.

Yêu Cầu Công Việc

1 Thành thạo vẽ 3D (SketchUp hoặc phần mềm tương tự), thành thạo AutoCAD.

2 Có khả năng vẽ shop drawing và hoàn công bản vẽ.

3 Làm việc độc lập hoặc phối hợp nhóm để hoàn thành dự án.

4 Có kinh nghiệm thực tế công trường, quản lý hồ sơ bản vẽ.

5 Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 3 năm, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

6 Am hiểu công nghệ và các phần mềm AI ứng dụng trong thiết kế nội thất.

Quyền lợi:

• Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

• Được hỗ trợ nơi ở cho nhân viên ở xa.

Quyền lợi được hưởng:

Cách Thức Ứng Tuyển

