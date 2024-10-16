Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần Maison Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Giám sát thi công nội thất

Công ty cổ phần Maison Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty cổ phần Maison Sài Gòn

Giám sát thi công nội thất

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

• Khảo sát dự án, lên phương án, lập kế hoạch thi công, biện pháp thi công nội thất, xây dựng...
• Lập tiến độ, kiểm soát thi công phối hợp cùng bộ phận PUR(Mua hàng) và PM(Quản lý dự án) - Sắp xếp công việc cho các tổ đội thi công nhằm đảm bảo các đội thầu không bị trùng lịch, sai lịch thi công.
• Nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm thi công.
• Nắm rõ quy trình thi công: thô – nội thất – hoàn thiện. Đảm bảo đúng tiến độ, làm việc hiệu quả.
• Phối hợp làm việc Team theo mục tiêu dự án.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành xây dựng, nội thất.
• Tối thiểu 03 năm với vai trò giám sát thi công nội thất.
• Kỹ năng quản lý, thiết lập tiến độ và kể hoạch thi công hiệu quả, cập nhật cách thức thi công các vật liệu, xu hướng thi công hiệu quả.
• Chủ động cao trong công việc triển khai thi công, nghiệm thu chất lượng và khối lượng công trình.
• Yêu thích và mong muốn phát triển trong ngành thiết kế thi công nội thất
• Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, đáng tin cậy.
• Linh hoạt và nhạy bén xử lý giải quyết công việc.
• Thành thật, cẩn thận, kỹ lưỡng.
• Tư cách đạo đức tốt.

Quyền Lợi

• Lương thỏa thuận theo năng lực: 15.000.000đ-17.000.000đ /tháng + Lương tháng 13.
• Hoa hồng theo hợp hợp đồng.
• Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h30, thứ 2 đến thứ 6. Sáng thứ 7. Thời gian thực tế thi công – công trình..
Họp giao ban hàng tuần: Thứ 2 & Thứ 5.
• Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.
• Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe, du lịch và teambuilding thường niên.
• Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo.
• Làm việc và đào tạo cùng các nhân sự dày dặn kinh nghiệm thực chiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Maison Sài Gòn

Công ty cổ phần Maison Sài Gòn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3/78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

