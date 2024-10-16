Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần Maison Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

• Khảo sát dự án, lên phương án, lập kế hoạch thi công, biện pháp thi công nội thất, xây dựng...

• Lập tiến độ, kiểm soát thi công phối hợp cùng bộ phận PUR(Mua hàng) và PM(Quản lý dự án) - Sắp xếp công việc cho các tổ đội thi công nhằm đảm bảo các đội thầu không bị trùng lịch, sai lịch thi công.

• Nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm thi công.

• Nắm rõ quy trình thi công: thô – nội thất – hoàn thiện. Đảm bảo đúng tiến độ, làm việc hiệu quả.

• Phối hợp làm việc Team theo mục tiêu dự án.

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành xây dựng, nội thất.

• Tối thiểu 03 năm với vai trò giám sát thi công nội thất.

• Kỹ năng quản lý, thiết lập tiến độ và kể hoạch thi công hiệu quả, cập nhật cách thức thi công các vật liệu, xu hướng thi công hiệu quả.

• Chủ động cao trong công việc triển khai thi công, nghiệm thu chất lượng và khối lượng công trình.

• Yêu thích và mong muốn phát triển trong ngành thiết kế thi công nội thất

• Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, đáng tin cậy.

• Linh hoạt và nhạy bén xử lý giải quyết công việc.

• Thành thật, cẩn thận, kỹ lưỡng.

• Tư cách đạo đức tốt.

Tại Công ty cổ phần Maison Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực: 15.000.000đ-17.000.000đ /tháng + Lương tháng 13.

• Hoa hồng theo hợp hợp đồng.

• Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h30, thứ 2 đến thứ 6. Sáng thứ 7. Thời gian thực tế thi công – công trình..

Họp giao ban hàng tuần: Thứ 2 & Thứ 5.

• Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

• Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe, du lịch và teambuilding thường niên.

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo.

• Làm việc và đào tạo cùng các nhân sự dày dặn kinh nghiệm thực chiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Maison Sài Gòn

