Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PANWORLD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 105/1 Thạnh Xuân 25, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Quản lý và giám sát toàn bộ quá trình thi công nội thất:

Đọc hiểu bản vẽ, trao đổi với bộ phận thiết kế để nắm rõ yêu cầu kỹ thuật.

Theo dõi nhân công và vật tư trong quá trình thi công, sản xuất

Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công việc theo quy định.

Phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công.

Đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng công trình.

Quản lý tiến độ:

+Lập kế hoạch thi công chi tiết, theo dõi và cập nhật tiến độ thực tế.

+Phân tích các nguyên nhân gây chậm tiến độ và đưa ra giải pháp khắc phục.

Quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công trình

Báo cáo cho BGĐ những vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành xây dựng, kiến trúc, kỹ sư dự án ...

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở các Công ty nội thất (có lĩnh vực thiết kế + thi công nội thất).

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo phần mềm Shetchup,Autocad, Words, Excel... các phần mềm liên quan.

- Có kinh nghiệm trong việc hiểu về kỹ thuật sản phẩm, kỹ thuật của vật liệu hoàn thiện nội thất.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.

- Có kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo.

- Có thể đi công tác, chịu khó, nhiệt tình, trung thực và chịu được môi trường áp lực cao.

- Có khả năng xử lý những công việc phát sinh trên công trường.

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PANWORLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h đến 17h00’ (từ thứ 2 đến thứ 7) (Theo yêu cầu thực tế công việc)

Thu nhập 12-25tr (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc).

Làm việc trong môi trường thoải mái.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước (12 ngày phép/năm).

Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty: lương, thưởng tháng 13, sinh nhật, lễ, tết, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PANWORLD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin