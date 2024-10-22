Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH DRACO CASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH DRACO CASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DRACO CASA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH DRACO CASA

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY TNHH DRACO CASA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 03 đường T14, khu mahattan, Vinhomes Grand Park, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Giám sát thi công công trình nội thất các dự án: Căn hộ, nhà phố, biệt thự,...
- Trực tiếp quản lý công trình, làm việc với tổ đội hoặc thầu, có kinh nghiệm về triển khai thi công trực tiếp ngoài công trình, hướng dẫn và hỗ trợ tổ đội trong quá trình thi công, làm việc với chủ đầu tư.
- Có khả năng làm việc độc lập, báo cáo tiến độ, kế hoạch với công ty, chủ đầu tư.
- Theo dõi tiến độ, đảm bảo về tiến độ và chất lượng công trình.
- Theo dõi các công việc thực hiện tại công trình.
- Xây dựng kế hoạch & triển khai biện pháp thi công.
- Đôn đốc, phối hợp các đội nhóm thực hiện tại công trình.
- Báo cáo tình trạng thi công hàng ngày tại công trình cho Chỉ huy công trình/ Quản lý dự án (tiến độ, chất lượng, khối lượng).
- Cảnh báo các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng và tiến độ công trình

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm giám sát công trình nội thất trên 1 năm.

- Nhiệt huyết với công việc, trung thực trong công việc, giao tiếp tốt.

- Sử dụng tốt phần mềm Autocad, tin học văn phòng Word, Excel ...

Tại CÔNG TY TNHH DRACO CASA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 -15 Triệu /Tháng (Thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng trách nhiệm hoàn thành công trình

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Phúc lợi khác cho nhân viên khi làm việc lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DRACO CASA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DRACO CASA

CÔNG TY TNHH DRACO CASA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61/1 Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

