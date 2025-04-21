Tuyển Giáo viên TRƯỜNG MẦM NON SAO BẮC CỰC 2 làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Chung Cư The RIVANA số 60/3 Khu Phố Tây, Đại Lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi nhằm phát triển kỹ năng và sự sáng tạo của trẻ.

Theo dõi và đánh giá sự phát triển của từng trẻ, ghi chép và báo cáo định kỳ.

Tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện và khuyến khích trẻ tham gia.

Giao tiếp thường xuyên với phụ huynh để thông báo về sự tiến bộ và nhu cầu của trẻ.

Hợp tác với đồng nghiệp để xây dựng chương trình giáo dục hiệu quả.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu nghề, yêu trẻ, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết trong công việc và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp .

Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Mầm non hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc với trẻ em là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn và yêu trẻ.

Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc nhóm.

Có chứng chỉ sư phạm mầm non (nếu có).

