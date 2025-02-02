Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Dewey Schools - Lô H3 - LC khu đô thị Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình. Tập đoàn Giáo dục Edufit – The Dewey Schools tuyển dụng vị trí Giáo Viên Tiền Tiểu Học với trách nhiệm chính như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý và chăm sóc trẻ:

– Quản lí lớp, chăm sóc trẻ, tổ chức các sự kiện, đảm bảo an toàn các hoạt động của HS trong một ngày tại trường.

– Giáo dục ý thức, nề nếp Học sinh.

2. Công việc khác:

– Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của cấp trên: Học đào tạo, tham gia họp chuyên môn...

– Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em theo Quy định và Quy trình của nhà trường

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

– Cao đẳng/ Đại học Sư phạm mầm non

2. Kỹ năng:

– Kĩ năng giao tiếp, Tác phong sư phạm, tổ chức các hoạt động cho học sinh...

3. Phẩm chất:

– Trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ, nhiệt huyết

4. Kinh nghiệm:

– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm dạy học sinh tiền tiểu học.

– Có kinh nghiệm quản lí lớp.

5. Các yêu cầu khác (nếu có):

– Ngoại hình, giọng nói, tác phong... khá trở lên

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

– Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

– Thu nhập cạnh tranh và được tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

– Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPI hàng kỳ ...

– Chính sách ưu đãi học phí cho con với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn.

– Chính sách đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị cho lộ trình thăng tiến của CBNV.

– Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ, NGHỈ ĐÔNG đặc biệt của Công ty (hưởng nguyên lương, bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định).

– Chế độ du lịch và khám sức khỏe thường niên theo quy định của Công ty.

– Được hưởng các chế độ về chi phí hỗ trợ và trợ cấp vị trí.

– Chế độ khác (trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.