Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
- Hà Nội: 29 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lớp mentor 1:1 – đồng hành tâm lý, định hướng và truyền cảm hứng
Lớp kỹ năng sống & giới tính toàn diện – học cùng bạn bè đồng trang lứa
CLB thể dục buổi sáng – rèn luyện sức khỏe, xây dựng kỷ luật
Ngoại khoá, thử thách, trại hè TeenCare – phát triển toàn diện
Xây dựng đội ngũ giáo viên xuất sắc: giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề và upsell hiệu quả bằng việc đưa các sản phẩm giáo dục và chăm sóc toàn diện vào từng gia đình mình phụ trách.
Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của giáo viên và tỉ lệ upsell của giáo viên
Lập kế hoạch, theo dõi và đảm bảo bộ chỉ số vận hành chất lượng đội ngũ
Tuyển dụng, đào tạo, quản lí, phát triển các tổ chuyên môn: gia sư kỹ năng sống, gia sư mentor, v.v… nâng cao chuyên môn và năng lực làm việc.
Phối hợp với Trung tâm Học thuật để nghiên cứu, phát triển chương trình đào tạo phù hợp với lợi thế kinh doanh của công ty.
Tư vấn lộ trình học tập, xây dựng lộ trình cho học viên và các khóa học phát sinh.
Phối hợp truyền thông và xây dựng văn hóa làm việc nhóm.
Quản lý chất lượng giảng dạy, cam kết đầu ra với học viên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong mảng quản lí sales và/hoặc CSKH
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục trực tuyến (online learning/edtech) hoặc kỹ năng sống.
Giao tiếp tốt, kết nối và xây dựng đội ngũ
Cam kết với mục tiêu đề ra, có thể cân bằng giữa công tác chuyên môn và mục tiêu upsales
Đam mê giáo dục, yêu thích làm việc với thanh thiếu niên và mong muốn giúp các em phát triển toàn diện.
Có laptop cá nhân.
Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
12.000.000 - 15.000.000 VND/tháng
Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần.
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...
Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, v.v...
Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng cần thiết với lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng cùng đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm.
Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, TeenUp còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
