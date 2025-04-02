Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lớp mentor 1:1 – đồng hành tâm lý, định hướng và truyền cảm hứng
Lớp mentor 1:1
Lớp kỹ năng sống & giới tính toàn diện – học cùng bạn bè đồng trang lứa
Lớp kỹ năng sống & giới tính toàn diện
CLB thể dục buổi sáng – rèn luyện sức khỏe, xây dựng kỷ luật
CLB thể dục buổi sáng
Ngoại khoá, thử thách, trại hè TeenCare – phát triển toàn diện
Ngoại khoá, thử thách, trại hè TeenCare
Xây dựng đội ngũ giáo viên xuất sắc: giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề và upsell hiệu quả bằng việc đưa các sản phẩm giáo dục và chăm sóc toàn diện vào từng gia đình mình phụ trách.
Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của giáo viên và tỉ lệ upsell của giáo viên
Lập kế hoạch, theo dõi và đảm bảo bộ chỉ số vận hành chất lượng đội ngũ
Tuyển dụng, đào tạo, quản lí, phát triển các tổ chuyên môn: gia sư kỹ năng sống, gia sư mentor, v.v… nâng cao chuyên môn và năng lực làm việc.
Phối hợp với Trung tâm Học thuật để nghiên cứu, phát triển chương trình đào tạo phù hợp với lợi thế kinh doanh của công ty.
Tư vấn lộ trình học tập, xây dựng lộ trình cho học viên và các khóa học phát sinh.
Phối hợp truyền thông và xây dựng văn hóa làm việc nhóm.
Quản lý chất lượng giảng dạy, cam kết đầu ra với học viên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong quản trị vận hành giáo viên/trường học/trung tâm.
Có kinh nghiệm trong mảng quản lí sales và/hoặc CSKH
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục trực tuyến (online learning/edtech) hoặc kỹ năng sống.
Giao tiếp tốt, kết nối và xây dựng đội ngũ
Cam kết với mục tiêu đề ra, có thể cân bằng giữa công tác chuyên môn và mục tiêu upsales
Đam mê giáo dục, yêu thích làm việc với thanh thiếu niên và mong muốn giúp các em phát triển toàn diện.
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng trưởng không giới hạn: Lương cứng 12.000.000 - 15.000.000 VND/tháng + thưởng performance + thưởng nóng (nếu có).
12.000.000 - 15.000.000 VND/tháng
Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần.
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...
Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, v.v...
Employee Well-being
Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng cần thiết với lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng cùng đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm.
đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm
Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, TeenUp còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Văn hóa học tập mạnh mẽ
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.
tạo ra giá trị thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, Ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

