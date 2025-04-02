Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Xây dựng, lên kế hoạch giảng dạy: Xây dựng kế hoạch bài giảng cho lớp học. Điều chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh

Giảng dạy trên lớp: Trực tiếp giảng dạy môn học Lịch sử - Địa lý theo chương trình của Bộ Giáo dục

Ôn học sinh giỏi, bổ trợ kiến thức cho câu lạc bộ

Đánh giá và nhận xét: Chấm điểm, nhận xét các bài định kỳ học sinh bao gồm: khảo sát đầu năm, giữa kì, cuối kì

Đánh giá học sinh thường xuyên

Dự giờ đánh giá chuyên môn, báo cáo công việc định kỳ và tham gia các buổi họp chuyên môn

Tham gia, hỗ trợ các sự kiện của nhà trường và hệ thống

Các công việc khác theo sự phân công của Tổ trưởng/ Ban Giám hiệu nhà trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử hoặc Địa lý.

Đã có kinh nghiệm giảng dạy HS THCS trở lên

Các giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tại trường học công lập hoặc tư thục là một lợi thế

Lương thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định

Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm

Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường

