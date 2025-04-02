Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
- Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng, lên kế hoạch giảng dạy: Xây dựng kế hoạch bài giảng cho lớp học. Điều chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh
Giảng dạy trên lớp: Trực tiếp giảng dạy môn học Lịch sử - Địa lý theo chương trình của Bộ Giáo dục
Ôn học sinh giỏi, bổ trợ kiến thức cho câu lạc bộ
Đánh giá và nhận xét: Chấm điểm, nhận xét các bài định kỳ học sinh bao gồm: khảo sát đầu năm, giữa kì, cuối kì
Đánh giá học sinh thường xuyên
Dự giờ đánh giá chuyên môn, báo cáo công việc định kỳ và tham gia các buổi họp chuyên môn
Tham gia, hỗ trợ các sự kiện của nhà trường và hệ thống
Các công việc khác theo sự phân công của Tổ trưởng/ Ban Giám hiệu nhà trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm giảng dạy HS THCS trở lên
Các giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tại trường học công lập hoặc tư thục là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định
Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm
Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
