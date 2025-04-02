Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Giáo viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng, lên kế hoạch giảng dạy: Xây dựng kế hoạch bài giảng cho lớp học. Điều chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh
Giảng dạy trên lớp: Trực tiếp giảng dạy môn học Lịch sử - Địa lý theo chương trình của Bộ Giáo dục
Ôn học sinh giỏi, bổ trợ kiến thức cho câu lạc bộ
Đánh giá và nhận xét: Chấm điểm, nhận xét các bài định kỳ học sinh bao gồm: khảo sát đầu năm, giữa kì, cuối kì
Đánh giá học sinh thường xuyên
Dự giờ đánh giá chuyên môn, báo cáo công việc định kỳ và tham gia các buổi họp chuyên môn
Tham gia, hỗ trợ các sự kiện của nhà trường và hệ thống
Các công việc khác theo sự phân công của Tổ trưởng/ Ban Giám hiệu nhà trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử hoặc Địa lý.
Đã có kinh nghiệm giảng dạy HS THCS trở lên
Các giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tại trường học công lập hoặc tư thục là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định
Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm
Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TH2A Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job344314
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 75 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 75 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU AVADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU AVADA
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên MindX Technology School làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu MindX Technology School
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH EUES ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH EUES ACADEMY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Language Link Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ thống giáo dục Edufit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ONE SPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ONE SPACE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THANH XUÂN 188 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THANH XUÂN 188
5 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm