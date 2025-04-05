Tuyển Giáo viên ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Giáo viên ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

ONE-VALUE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
ONE-VALUE VIỆT NAM

Giáo viên

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường MN Goldmark City

- 136 Hồ Tùng Mậu

- Phú Diễn

- Bắc Từ Liêm

- HN, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ theo chương trình của trường.
Lên kế hoạch giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi và chủ đề giảng dạy.
Đảm bảo môi trường lớp học sạch sẽ, an toàn và thân thiện.
Quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ và báo cáo định kỳ.
Phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
Tham gia các hoạt động chung của nhà trường như sự kiện, hội họp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu trẻ, kiên nhẫn, có trách nhiệm và tận tâm với công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt với trẻ và phụ huynh.
Kỹ năng tổ chức lớp học, xử lý tình huống linh hoạt.
Có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với đồng nghiệp.
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc lâu dài.
Chấp nhận giờ giấc làm việc theo yêu cầu của nhà trường.

Tại ONE-VALUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (Lương từ 7 - 9tr)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Hỗ trợ ăn trưa tại trường.
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng giảng dạy.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.
Chính sách thưởng, phúc lợi đầy đủ theo quy định của trường và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ONE-VALUE VIỆT NAM

ONE-VALUE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Viet A Tower - no. 9 Duy Tan, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

