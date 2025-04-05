Tuyển Giáo viên ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại ONE-VALUE VIỆT NAM
- Hà Nội: Trường MN Goldmark City
- 136 Hồ Tùng Mậu
- Phú Diễn
- Bắc Từ Liêm
- HN, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ theo chương trình của trường.
Lên kế hoạch giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi và chủ đề giảng dạy.
Đảm bảo môi trường lớp học sạch sẽ, an toàn và thân thiện.
Quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ và báo cáo định kỳ.
Phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
Tham gia các hoạt động chung của nhà trường như sự kiện, hội họp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt với trẻ và phụ huynh.
Kỹ năng tổ chức lớp học, xử lý tình huống linh hoạt.
Có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với đồng nghiệp.
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc lâu dài.
Chấp nhận giờ giấc làm việc theo yêu cầu của nhà trường.
Tại ONE-VALUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Hỗ trợ ăn trưa tại trường.
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng giảng dạy.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.
Chính sách thưởng, phúc lợi đầy đủ theo quy định của trường và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ONE-VALUE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
