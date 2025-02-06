Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Dịch Vụ Minh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

1. Hỗ trợ đón tiếp, chỉ dẫn khách đến làm việc tại công ty.

2. Tiếp nhận hồ sơ nhân viên và nhập dữ liệu hồ sơ nhân viên

3. Đăng tuyển dụng và đặt lịch hẹn phỏng vấn

4. Soạn thảo văn bản

5. Công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

6. Làm việc tại Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - HN

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Ưu tiên sinh viên năm cuối có thể làm fulltime/parttime 6 tháng

2. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

3. Hình thức ưa nhìn. Ưu tiên ứng viên ở gần Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4. Yêu cầu khác: Cẩn thận, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc; có khả năng giao tiếp.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Minh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được xin dấu thực tập và tài liệu phục vụ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Minh Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.