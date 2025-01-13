Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 74 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: Theo dõi, quản lý thông tin và diễn biến nhân sự; Soạn thảo, trình ký và theo dõi hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động; Thực hiện và theo dõi các thủ tục liên quan đến nhân sự nghỉ việc;
Thực hiện công tác chấm công, theo dõi ngày phép, tính lương, thưởng và các chế độ khác cho NLĐ;
Thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ chính sách, các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN và chế độ công đoàn cho NLĐ;
Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động;
Đầu mối làm việc và giải trình các vấn đề về lao động với các cơ quan BHXH, cơ quan quản lý nhà nước về lao động;
Tham gia xây dựng, cập nhật hệ thống Mô tả công việc của các vị trí trong Công ty;
Tham gia xây dựng và soạn thảo, trình ký các Quy trình, Quy chế, Quyết định, Thông báo và thực hiện các thay đổi, bổ sung khi cần;.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc và quản lý.
Tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu của Giám đốc và quản lý;
Lập và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng cho Công ty theo tháng/quý/năm;
Cập nhật thông tin thị trường về tình hình tuyển dụng, đề xuất chương trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng;
Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng;
Phối hợp phát triển thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên nghành có liên quan
Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai và sử dụng các phần mềm quản lý/quản trị nhân sự.
Nắm rõ các quy định của Luật Lao động, Thuế TNCN.
Kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-10tr
Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty (Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết; Phép năm, chế độ Công đoàn đầy đủ...).
BHXH theo quy định của Luật lao động;
Nghỉ lễ tết theo quy định;
Team building, nghỉ mát hàng năm;
Được tham gia các khóa học đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KRONIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 74 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

