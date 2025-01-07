Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Mla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Mla Group
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần Mla Group

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Liền kề 39, Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng hệ thống các chính sách, quy định, quy chế, quy trình trong Công ty.
Xây dựng và đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên trong Công ty.
Xây dựng quy trình onboarding, offboarding cho nhân sự. Quản lý thông tin nhân sự.
Công tác liên quan tới thuế TNCN: Đăng ký MST, lập danh sách, kê khai thuế, đăng ký và kê khai NPT
Phối hợp với các phòng ban đánh giá kết quả công việc của nhân sự.
Cập nhật các quy định của pháp luật về quy chế, về chế độ tính lương và bảo hiểm cho cán bộ nhân viên.
Lập danh sách, cập nhật số liệu về BHXH, BHYT, BHTN cho hồ sơ của người lao động.
Cập nhập, lưu trữ và sắp xếp hồ sơ nhân viên và các văn bản quy chế lao động của công ty.
Kiểm tra việc chấm công và việc thực hiện nội quy của người lao động.
Quản lý việc tăng ca, nghỉ phép, nghỉ bù,.... của công nhân viên.
Giải đáp tất cả những thắc mắc về vấn đề tiền lương của người lao động.
Thực hiện các báo cáo liên quan tới chi phí lương các bộ phận và các báo cáo khác khi có yêu cầu
Quản lý việc tuân thủ của nhân sự đối với nội quy, quy chế, quy định, quy trình của Công ty.
Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp từ Trưởng phòng HCNS và Ban lãnh đạo.
Chịu trách nhiệm tương tác và báo cáo trực tiếp thường xuyên, đột xuất cho Ban lãnh đạo, Trưởng bộ phận về kết quả thực hiện công việc được giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 23-30 tuổi
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm C&B thực tế
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng thuộc ngành Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Am hiểu, nắm chắc và vận dụng tốt kiến thức về Luật Lao động, Luật BHXH, Thuế TNCN...
Có khả năng xây dựng quy trình các phòng ban.
Có khả năng khuấy động tinh thần nhân sự, dẫn dắt, gắn kết mọi người.
Chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản trị nhân sự.
Có kiến thức về xây dựng, phát triển hệ thống nhân sự và chính sách cho người lao động.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng lập kế hoạch, làm báo cáo.

Tại Công ty cổ phần Mla Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 triệu/tháng, deal theo năng lực.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật.
Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, gen Z, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mla Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 5 LK 39, Khu đô thị Vân Canh, Đường 70, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

