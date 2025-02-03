Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Pan Asia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Biên dịch các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng... V-E, E-V

Làm thủ tục xuất nhập cảnh, gia hạn visa, thẻ trạm trú,... cho lao động nước ngoài tại công ty.

Thực hiện các công việc hành chính hàng ngày khác.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh 4 kỹ năng tốt (biết tiếng Hàn giao tiếp cơ bản là một lợi thế)

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Microsoft Word, Excel, Powperpoint, email)

Ưu tiên nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty Cổ phần Pan Asia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT ngay khi ký hợp đồng chính thức

Không phải làm việc thứ 7, CN

Thử việc 100% lương

Lương, thưởng theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pan Asia Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin