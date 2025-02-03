Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Pan Asia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Pan Asia Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Biên dịch các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng... V-E, E-V
Làm thủ tục xuất nhập cảnh, gia hạn visa, thẻ trạm trú,... cho lao động nước ngoài tại công ty.
Thực hiện các công việc hành chính hàng ngày khác.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh 4 kỹ năng tốt (biết tiếng Hàn giao tiếp cơ bản là một lợi thế)
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Microsoft Word, Excel, Powperpoint, email)
Ưu tiên nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Microsoft Word, Excel, Powperpoint, email)
Ưu tiên nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại Công ty Cổ phần Pan Asia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT ngay khi ký hợp đồng chính thức
Không phải làm việc thứ 7, CN
Thử việc 100% lương
Lương, thưởng theo quy định của công ty
Không phải làm việc thứ 7, CN
Thử việc 100% lương
Lương, thưởng theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pan Asia Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI