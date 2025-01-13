Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 124 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tham gia xây dựng bộ máy tổ chức, định biên nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Phòng phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn, theo chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định trình trưởng bộ phận xem xét
Tham gia công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá, chế độ chính sách, lộ trình công việc/thăng tiến, văn hóa doanh nghiệp
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
-Tốt nghiệp các chuyên ngành về Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Quản trị văn phòng, Luật
-Có kinh nghiệm: Xây dựng cơ chế chính sách, mạnh Tuyển dụng hoặc C&B hoặc QHLĐ (ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay, uv có KN làm việc tại các công ty sản xuất ( ưu tiên DN sản xuất hàng nông sản).
-Chịu được áp lực trong công việc,
-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
-Nhanh nhẹn/ hoạt ngôn.
-Tinh thần ham học hỏi, cầu thị
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức lương : 12.000.000- 15.000.000 tùy theo năng lực, được review lương hàng năm
-Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,
-Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: Khám chữa bệnh, du lịch, thưởng các ngày lễ tết trong năm ...
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM
