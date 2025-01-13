Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia xây dựng bộ máy tổ chức, định biên nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Phòng phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn, theo chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định trình trưởng bộ phận xem xét

Tham gia công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá, chế độ chính sách, lộ trình công việc/thăng tiến, văn hóa doanh nghiệp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

-Tốt nghiệp các chuyên ngành về Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Quản trị văn phòng, Luật

-Có kinh nghiệm: Xây dựng cơ chế chính sách, mạnh Tuyển dụng hoặc C&B hoặc QHLĐ (ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay, uv có KN làm việc tại các công ty sản xuất ( ưu tiên DN sản xuất hàng nông sản).

-Chịu được áp lực trong công việc,

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

-Nhanh nhẹn/ hoạt ngôn.

-Tinh thần ham học hỏi, cầu thị

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương : 12.000.000- 15.000.000 tùy theo năng lực, được review lương hàng năm

-Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,

-Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: Khám chữa bệnh, du lịch, thưởng các ngày lễ tết trong năm ...

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin