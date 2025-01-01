Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15A Trần Khánh Dư, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổng hợp bảng chấm công, tính lương cho nhân sự. Lưu trữ hồ sơ liên quan.
Quản lý hồ sơ nhân sự: Thu thập, lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân viên theo quy định. Theo dõi, báo cáo biến động nhân sự cho Ban Giám đốc.
Tuyển dụng: Tham gia xây dựng kế hoạch, đăng tải thông tin, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và báo cáo kết quả cho Ứng viên.
Đào tạo: Tìm kiếm giảng viên, lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.
Hành chính văn phòng: Hỗ trợ tiếp khách, soạn thảo văn bản, quản lý tài sản, chuẩn bị vật dụng cho các cuộc họp, đảm bảo vệ sinh, an ninh văn phòng.
Truyền thông nội bộ, duy trì môi trường làm việc tích cực, xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân viên và công ty và giữa nhân viên với công ty;
Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Hành chính Văn phòng hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự ít nhất 2 năm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử chuyên nghiệp.
Làm việc độc lập, phối hợp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10 -15 tr (tùy theo năng lực)
Thời gian làm việc tử thứ 2 đến hết sáng thứ 7 từ 9h00 – 18h00
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty
Được trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Phố Xanh (Green City JSC)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 15A Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội

