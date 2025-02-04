Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK3 - 22 Avenue Garden Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

A, Quản lý nhân sự

Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự, đảm bảo phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu của công ty.

Xây dựng chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu tuyển dụng.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thu hút và giữ chân nhân tài.

Phát triển chương trình đào tạo nội bộ và kế hoạch phát triển nhân sự kế thừa.

Thực thi chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Kiểm soát công tác chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội và thuế TNCN

Thực thi hệ thống đánh giá hiệu suất lao động, và chính sách khen thưởng/kỷ luật.

Giải quyết tranh chấp lao động, xử lý các vấn đề quan hệ lao động đúng quy định pháp luật.

B, Quản lý Hành chính

Đảm bảo công tác quản lý tài sản, trang thiết bị, bảo trì, sửa chữa đúng quy định.

Kiểm soát việc sử dụng văn phòng phẩm và ngân sách hành chính.

Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm, thuế TNCN

Quản lý hồ sơ pháp lý, hợp đồng lao động

C, Xây dựng & Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Thiết kế, triển khai các giá trị cốt lõi và quy tắc ứng xử trong công ty.

Định hình môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực cho nhân viên phát triển.

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ (fanpage, các nhóm nội bộ).

Phối hợp với các phòng ban để lan tỏa giá trị văn hóa và tầm nhìn của công ty.

Lên kế hoạch và triển khai các chương trình team-building, sự kiện văn hóa doanh nghiệp, lễ kỷ niệm, hoạt động gắn kết nhân viên.

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên, đề xuất các giải pháp nâng cao trải nghiệm nhân sự.

Phát triển các chương trình phúc lợi, hỗ trợ tinh thần cho nhân viên (sức khỏe, tâm lý, phát triển cá nhân).

Tạo điều kiện thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống (work-life balance).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự - Hành chính, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý (ưu tiên ứng viên có kn phát triển văn hoá doanh nghiệp)

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm

2 năm kinh nghiệm quản lý (ưu tiên ứng viên có kn phát triển văn hoá doanh nghiệp)

Am hiểu luật lao động, bảo hiểm và các quy định pháp lý liên quan.

Am hiểu luật lao động, bảo hiểm

Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống nhân sự, đánh giá hiệu suất lao động.

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức và quản lý đội nhóm tốt.

Khả năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm quản lý nhân sự.

tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tư duy chiến lược và khả năng triển khai thực tế.

Tư duy chiến lược

Chủ động, trách nhiệm, cẩn trọng trong công việc.

Kỹ năng đối nhân xử thế khéo léo, có tinh thần phục vụ và hỗ trợ nhân viên.

Khả năng chịu áp lực cao, linh hoạt trong xử lý công việc.

Quyền Lợi

Mức lương 15.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp cơm trưa: 45.000 đồng/ngày đi làm

Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật

Phép năm 12 ngày, thưởng theo quý, lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu công ty (nếu có).

Thưởng các ngày Lễ , Tết, sinh nhật nhân viên, du lịch công ty

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đội ngũ đồng nghiệp đầy nhiệt huyết.

Thời gian làm việc sáng từ 8h - 12h, chiều từ 13h30 - 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển

