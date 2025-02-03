Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 2 Tòa nhà GP Invest, số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty

Tiếp nhận và phân loại hồ sơ ứng viên, liên hệ mời phỏng vấn, sắp xếp lịch và phản hồi kết quả sau phỏng vấn

Theo dõi và quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, giấy tờ liên quan

Hỗ trợ thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên

Tổng hợp báo cáo kết quả công việc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Đã hoặc sắp tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản lý hành chính hoặc các ngành có liên quan là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.000.000 - 10.000.000 / tháng (gồm lương cứng, thưởng và phụ cấp khác), có lương tháng thứ 13

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương cứng

Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước

Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể. Định hướng lên quản lý trong 2-3 năm

Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin