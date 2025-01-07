Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà 188 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phối hợp xây dựng và triển khai quy trình, chính sách nhân sự
Phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá NLĐ
Theo dõi HĐLĐ, chấm công, tính lương, các chế độ chính sách dành cho NLĐ
Quản lý các nghiệp vụ hành chính của Công ty (VPP, thiết bị, cơ sở vật chất)
Thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý cơ bản liên quan đến Công ty
Tổ chức các sự kiện nội bộ, gắn kết nhân viên
Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến hành chính, nhân sự
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành QTNS, Luật hoặc QTKD
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Nắm vững các quy định về luật lao động và các bộ luật liên ngành
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc
Linh hoạt, nhanh nhẹn, trách nhiệm, cẩn thận, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12-15.000.000 đồng/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến
Thưởng Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
