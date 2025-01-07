Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà 188 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phối hợp xây dựng và triển khai quy trình, chính sách nhân sự

Phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá NLĐ

Theo dõi HĐLĐ, chấm công, tính lương, các chế độ chính sách dành cho NLĐ

Quản lý các nghiệp vụ hành chính của Công ty (VPP, thiết bị, cơ sở vật chất)

Thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý cơ bản liên quan đến Công ty

Tổ chức các sự kiện nội bộ, gắn kết nhân viên

Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến hành chính, nhân sự

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành QTNS, Luật hoặc QTKD

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Nắm vững các quy định về luật lao động và các bộ luật liên ngành

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc

Linh hoạt, nhanh nhẹn, trách nhiệm, cẩn thận, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-15.000.000 đồng/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến

Thưởng Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.