Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Thực hiện các công tác đăng tuyển, sàng lọc, setup phỏng vấn, hoàn thiện các thủ tục thư mời nhận việc và tiếp nhận nhân sự mới;

Tham gia phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty: sản xuất nội dung và phát triển các kênh truyền thông phục vụ thương hiệu tuyển dụng;

Tham gia tổ chức các các hoạt động nội bộ và chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện;

Tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự;

Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học: sinh viên năm cuối có thể làm full time hoặc đã tốt nghiệp

Có định hướng Nhân sự hoặc học các ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Kinh tế,...

Ưu tiên đã từng thực tập mảng Hành chính nhân sự, Tuyển dụng

Khả năng giao tiếp tốt, có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề

Khả năng viết tốt (Đã có kinh nghiệm viết content là một lợi thế)

Năng động, sáng tạo, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết

Giới tính: Nữ (sinh năm 2001 – 2003)

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5 triệu – 8 triệu (Lương cứng 4 - 6 triệu + phụ cấp + thưởng tuyển dụng)

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela;

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin