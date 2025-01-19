Tuyển Hành chính nhân sự Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van MKF Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Soạn thảo, theo dõi, lưu trữ, quản lý Hợp đồng

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty

- Quản lý tài sản, nhân sự Công ty

- In ấn báo cáo

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, tự chủ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Trình độ vi tính văn phòng thành thạo.

Tại Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van MKF Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn thực tế về nghiệp vụ in ấn, đóng báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, soạn thảo văn bản, nghiệp vụ văn phòng,...

- Được tham gia làm thực tế các hồ sơ

- Hỗ trợ cung cấp hồ sơ và hướng dẫn làm báo cáo thực tập

- Có hỗ trợ thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van MKF Viet Nam

