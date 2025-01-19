Tuyển Hành chính nhân sự Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van MKF Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van MKF Viet Nam
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Soạn thảo, theo dõi, lưu trữ, quản lý Hợp đồng
- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty
- Quản lý tài sản, nhân sự Công ty
- In ấn báo cáo
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, tự chủ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Trình độ vi tính văn phòng thành thạo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Trình độ vi tính văn phòng thành thạo.
Tại Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van MKF Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hướng dẫn thực tế về nghiệp vụ in ấn, đóng báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, soạn thảo văn bản, nghiệp vụ văn phòng,...
- Được tham gia làm thực tế các hồ sơ
- Hỗ trợ cung cấp hồ sơ và hướng dẫn làm báo cáo thực tập
- Có hỗ trợ thu nhập
- Được tham gia làm thực tế các hồ sơ
- Hỗ trợ cung cấp hồ sơ và hướng dẫn làm báo cáo thực tập
- Có hỗ trợ thu nhập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van MKF Viet Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI