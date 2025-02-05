Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 64 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: tiếp nhận và xử lý thông tin, sắp xếp giấy tờ, tài liệu.

Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, đảm bảo đầy đủ cho hoạt động của công ty.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Quản lý lịch làm việc, sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp.

Tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin, thư từ, điện thoại.

Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự (nếu có).

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa.

Quản lý hồ sơ, dữ liệu của công ty.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 năm trở lên ở vị trí hành chính văn phòng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin