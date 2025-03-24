Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: sảnh B, tòa nhà AZ Sky Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, tổng hợp CV, setup lịch phỏng vấn

C&B: báo tăng, báo giảm, giải quyết hồ sơ BHXH; xuất bảng chấm công, nhập liệu bảng lương; soạn HĐLĐ; cập nhật thông tin nhân viên

Hành chính: mua sắm văn phòng phẩm, cơ sở vật chất; thực hiện các đề nghị thanh toán chi văn phòng; hỗ trợ các sự kiện của công ty

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm fulltime

Có định hướng làm HCNS tổng hợp, gắn bó lâu dài

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (dưới 6 tháng) hoặc đã tìm hiểu về Hành chính - Nhân sự tổng hợp

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PPT…)

Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, ham học hỏi, trung thực, linh hoạt

Tại Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập 3,000,000-4,000,000đ/tháng

Được đào tạo nghiệp vụ HCNS tổng hợp

Được tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ ngoài công ty

Thưởng lễ, tết theo chế độ của công ty

Định hướng lên nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin