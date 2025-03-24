Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: sảnh B, tòa nhà AZ Sky Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, tổng hợp CV, setup lịch phỏng vấn
C&B: báo tăng, báo giảm, giải quyết hồ sơ BHXH; xuất bảng chấm công, nhập liệu bảng lương; soạn HĐLĐ; cập nhật thông tin nhân viên
Hành chính: mua sắm văn phòng phẩm, cơ sở vật chất; thực hiện các đề nghị thanh toán chi văn phòng; hỗ trợ các sự kiện của công ty
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm fulltime
Có định hướng làm HCNS tổng hợp, gắn bó lâu dài
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (dưới 6 tháng) hoặc đã tìm hiểu về Hành chính - Nhân sự tổng hợp
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PPT…)
Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, ham học hỏi, trung thực, linh hoạt
Tại Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập 3,000,000-4,000,000đ/tháng
Được đào tạo nghiệp vụ HCNS tổng hợp
Được tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ ngoài công ty
Thưởng lễ, tết theo chế độ của công ty
Định hướng lên nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom
