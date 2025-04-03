Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KDT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong công ty, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyển dụng.

Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự.

Hỗ trợ quản lý, đặt mua văn phòng phẩm, in ấn, công chứng tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu công ty.

Duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, bao quát, theo dõi các hoạt động vệ sinh, điện, nước và các hoạt động phát sinh khác tại văn phòng.

Thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty theo định kỳ.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Sinh viên năm 4, sinh viên Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Khoa học Quản lý, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tuyển, hành chính...

Ưu tiên ứng viên mạnh tuyển dụng, biết khai thác đa dạng các kênh tuyển dụng; có kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Biết sắp xếp công việc, xử lý nhanh gọn

Hòa đồng,nhanh nhẹn, nhiệt huyết; sẵn sàng học hỏi và đổi mới

Biết nắm bắt tâm lý và đánh giá con người

Có khả năng tự tìm hiểu và học hỏi nhanh

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin