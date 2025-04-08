Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THV WORLD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác tổ chức cuộc họp và tiếp khách (nếu có);

Tiếp nhận thư từ Công văn đến Công văn đi;

Soạn thảo các văn bản như: Quyết định, Thông báo,...;

Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban Công ty;

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp trên.

Tuyển dụng, quản lý nhân sự theo nhu cầu của các Phòng ban;

Tổng hợp, lưu trữ, quản lý thông tin nhân sự;

Soạn thảo Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc, Cam kết học việc cho CBNV;

Quản lý công tác chấm công hàng tháng;

Thực hiện công tác báo tăng, giảm BHXH, BHTN, BHYT;

Tham gia đào tạo hội nhập đối với CBNV.

Lên kế hoạch tổ chức sinh nhật, khen thưởng, tổng kết, liên hoan cuối năm.

Check BC MKT;

Quản lý page Công ty.

Có kinh nghiệm hành chính nhân sự từ 6 tháng trở lên;

Thành thạo tin học Văn phòng: World, Excel;

Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THV WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8tr + Phụ cấp ăn trưa + vé xe hàng tháng + Thưởng tuyển dụng (nếu có)

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức;

Tham gia các chương trình Team Building, du lịch nghỉ dưỡng theo quỹ;

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN khi lên chính thức;

Lễ tết theo quy định của Nhà nước;

Hưởng lương tháng 13; Review lương hàng năm tùy năng lực;

12 ngày phép/năm.

