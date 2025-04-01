Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra, giám sát việc chấm công và thực hiện nội quy lao động của CBNV
Thực hiện công tác lập kế hoạch & báo cáo ngân sách tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi, danh sách nhân sự toàn Công ty
Thực hiện các công tác liên quan đến thanh toán tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ cho CBNV Công ty
Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe cho người lao động
Tư vấn cho CBNV về chính sách, chế độ liên quan theo yêu cầu;
Thực hiện các thủ tục nhân sự (hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, khen thưởng, kỷ luật...)
Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng
Trực tiếp phỏng vấn/sơ vấn & phối hợp với các bộ phận chuyên môn phỏng vấn ứng viên.
Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự của Công ty.
Lên kế hoạch, chuẩn bị, tổ chức các hoạt động nội bộ của công ty
Tham gia xây dựng các quy chế, quy trình, quy định về tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ. Hỗ trợ các công việc nhân sự khác

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên có bằng cử nhân liên quan đến nhân sự, hành chính, luật, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, lao động tiền lương
Ưu tiên ứng viên có thế manh về C&B và xây dựng các hoạt động kết nối, có thế mạnh tuyển dụng
Nhiệt tình, cẩn thận, năng động, nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng xử lý tình huống tốt.
Độ tuổi: Từ 22 đến 35 tuổi

Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ
Hưởng thu nhập tháng thứ 13 theo quy định của Công ty hàng năm.
Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm từ 1- 4 tháng lương
Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4-1/5, ngày 1/6, rằm trung thu, ngày 2/9, ngày 20/10, ngày thành lập công ty...)
Đóng bảo hiểm & các chế độ khác theo quy định của nhà nước và quy chế của công ty, bảo hiểm 24/24h.
Căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm công ty sẽ tổ chức du lịch nghỉ mát nhằm gắn kết toàn thể CBNV
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hướng dẫn cụ thể trong công việc.
Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân qua việc tham gia các khóa học bồi dưỡng phát triển chuyên môn, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

