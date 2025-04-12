Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Hành chính nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45A

- Ngõ 59 Hoàng Cầu

- Ô Chợ Dừa

- Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng/ Ban và thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí theo kế hoạch đã được phê duyệt
Các công việc hành chính: Quản lý các tài sản, thiết bị; Tổ chức các sự kiện, hoạt đông nội bộ; Hỗ trợ các bộ phận khác trong Công ty…….
Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học: Các ngành liên quan đến Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan.
Chăm chỉ, trung thực và cẩn thận
Chủ động trong công việc, xử lý công việc nhanh, đúng giờ, đúng deadline.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm nhân sự.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 5.000.000 + Phụ cấp
Thưởng hiệu quả công việc, Lễ tết, sinh nhật
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc
BHXH, phép năm sau khi hết thử việc lên chính thức.
Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h00), thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 45A, Ngõ 59 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-3-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job349537
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH BẮC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH BẮC VIỆT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần Chế tạo thiết bị điện OMEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Chế tạo thiết bị điện OMEGA
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự ULTIMATE SUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu ULTIMATE SUP
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH BlueOC Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BlueOC Tech
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Tài chính số IFPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Tài chính số IFPC
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH OCean Capital
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty TNHH TechHub Việt Nam
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu HỘ KINH DOANH UPET
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN FINANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN FINANCE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty TNHH Minh Hương PND
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư Minanotame làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Đầu tư Minanotame
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland
1.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH WELAST làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH WELAST
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Công Nghệ Index làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Index
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH SunRock làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH SunRock
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu MINH MINH GROUP
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm