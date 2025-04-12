Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 45A - Ngõ 59 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng/ Ban và thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí theo kế hoạch đã được phê duyệt

Các công việc hành chính: Quản lý các tài sản, thiết bị; Tổ chức các sự kiện, hoạt đông nội bộ; Hỗ trợ các bộ phận khác trong Công ty…….

Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học: Các ngành liên quan đến Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan.

Chăm chỉ, trung thực và cẩn thận

Chủ động trong công việc, xử lý công việc nhanh, đúng giờ, đúng deadline.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm nhân sự.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 5.000.000 + Phụ cấp

Thưởng hiệu quả công việc, Lễ tết, sinh nhật

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc

BHXH, phép năm sau khi hết thử việc lên chính thức.

Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h00), thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.