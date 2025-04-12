Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 45A
- Ngõ 59 Hoàng Cầu
- Ô Chợ Dừa
- Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng/ Ban và thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí theo kế hoạch đã được phê duyệt
Các công việc hành chính: Quản lý các tài sản, thiết bị; Tổ chức các sự kiện, hoạt đông nội bộ; Hỗ trợ các bộ phận khác trong Công ty…….
Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học: Các ngành liên quan đến Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan.
Chăm chỉ, trung thực và cẩn thận
Chủ động trong công việc, xử lý công việc nhanh, đúng giờ, đúng deadline.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm nhân sự.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 5.000.000 + Phụ cấp
Thưởng hiệu quả công việc, Lễ tết, sinh nhật
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc
BHXH, phép năm sau khi hết thử việc lên chính thức.
Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h00), thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
