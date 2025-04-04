Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, sảnh AB, Tòa Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý nhân sự, thực hiện công tác chấm công, tính lương, tổ chức nhân sự trong công ty

Làm báo cáo trình sếp

Theo dõi, quản lý và thanh toán các chi phí văn phòng

Quản lý các công tác văn phòng, giám sát vệ sinh văn phòng

Chuẩn bị tài liệu họp theo yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao

Kỹ năng giao tiếp và xử lí tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 – 9.000.000 + phụ cấp + thưởng

Làm việc từ T2 đến sáng T7

Được tham gia các khóa đào tạo, training thường niên hàng ngày, tuần, tháng tại công ty

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Sếp tận tình, chu đáo

Lương tháng 13, nghỉ phép tháng, lễ Tết, BHXH,... và các chế độ khác theo đúng quy định Nhà nước

Tham gia team building hàng năm, review lương 6 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

