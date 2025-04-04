Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, sảnh AB, Tòa Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Quản lý nhân sự, thực hiện công tác chấm công, tính lương, tổ chức nhân sự trong công ty
Làm báo cáo trình sếp
Theo dõi, quản lý và thanh toán các chi phí văn phòng
Quản lý các công tác văn phòng, giám sát vệ sinh văn phòng
Chuẩn bị tài liệu họp theo yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nữ
Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao
Kỹ năng giao tiếp và xử lí tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 – 9.000.000 + phụ cấp + thưởng
Làm việc từ T2 đến sáng T7
Được tham gia các khóa đào tạo, training thường niên hàng ngày, tuần, tháng tại công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Sếp tận tình, chu đáo
Lương tháng 13, nghỉ phép tháng, lễ Tết, BHXH,... và các chế độ khác theo đúng quy định Nhà nước
Tham gia team building hàng năm, review lương 6 tháng/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
