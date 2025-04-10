Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của P.HCNS trong ngắn hạn và dài hạn.

2. Chị trách nhiệm về chuyên môn của P.HCNS thực hiện công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch, bao gồm nhưng không giới hạn:

2.1 Công tác nhân sự

- Tham mưu về mô hình quản lý Tập đoàn, chủ trì tổ chức xây dựng Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn.

- Tổ chức xây dựng cấu trúc tổ chức của đơn vị: Cơ cấu tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, Hệ thống danh mục chức danh và Mô tả công việc,..đồng bộ với Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn.

- Lập kế hoạch và triển khai xây dựng hệ thống quy định/quy trình/hướng dẫn nghiệp vụ tại Tập đoàn.

- Chủ trì xây dựng định biên nhân sự hàng năm và lên kế hoạch, tổ chức tuyển dụng đảm bảo đủ nhân sự về số lượng và chất lượng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng ngân sách nhân sự hàng năm của Tập đoàn.

- Xây dựng chính sách nhân sự: Quy chế lương, thưởng, phúc lợi, chính sách tuyển dụng, đào tạo…cho CBNV.

- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức các thủ tục liên quan quan hệ lao động: Thuyên chuyển, bổ nhiệm, điều chỉnh lương, nghỉ việc …; các công việc liên quan đến Hợp đồng lao động, xử lý khen thưởng kỷ luật.

- Quản lý công tác lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN, giải quyết và chi trả các chế độ cho người lao động.

- Tổ chức xây dựng, phát triển, vận hành và quản lý hệ thống đánh giá hiệu quả công việc định kỳ hàng năm.