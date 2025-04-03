Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH GoKids Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà A2, Số 101, Láng Hạ, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Vận hành và xây dựng hệ thống chính sách Nhân sự của Công ty .

Quản trị dữ liệu Nhân sự

Tuyển dụng, đào tạo nội bộ.

Tham mưu các vấn đề liên quan đến Nhân sự

Thực hiện các công việc hành chính nhân sự khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự.

Tổ chức các hoạt động team building, gắn kết nhân viên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân sự tổng hợp.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành Giáo dục

Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt, chịu được áp lực cao.

Quen thuộc với các quy trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.

Có khả năng xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo.

Tại Công ty TNHH GoKids Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GoKids Việt Nam

