Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Các công việc như chấm công cho nhân viên
Theo dõi giờ giấc hoạt động làm việc của đội ngũ
Vệ sinh hàng ngày tại văn phòng đảm bảo sạch sẽ
Mua sắm trang thiết bị, VPP văn phòng
Thực hiện giám sát báo cáo của NVKD, kỹ thuật/giám sát, kế toán theo ngày, theo tuần, theo tháng
Tổng hợp báo cáo công việc theo ngày, theo tuần, theo tháng gửi cho Giám đốc.
Thực hiện các Quy định, Quy chế, Chế tài của Công ty
Công tác xin nghỉ , công tác tạm ứng
Đăng tuyển hồ sơ lên các diễn đàn
Lọc hồ sơ, cv ứng viên tiềm năng
Phỏng vấn qua , đánh giá được hồ sơ chất lượng để gửi lên Ban giám đốc
Các công việc của trợ lý dự án
Triển khai dự án với NVKD và Kỹ thuật/giám sát.
Hỗ trợ các hoạt động trong quá trình triển khai dự án
Theo dõi các mốc dự án, các mốc tiến độ dự án
Báo cáo tiến trình thi công dự án

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel,...)
Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, ham học hỏi và năng động, nhiệt huyết, chăm chỉ
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên làm công việc tương tự
Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7-10 triệu (tùy theo năng lực, kinh nghiệm) + % hoa hồng dự án
Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết
Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BH đầy đủ
Được đào tạo, có cơ hội tiếp xúc, vận dụng thực tế với công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

