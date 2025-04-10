Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S
- Hà Nội: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Các công việc như chấm công cho nhân viên
Theo dõi giờ giấc hoạt động làm việc của đội ngũ
Vệ sinh hàng ngày tại văn phòng đảm bảo sạch sẽ
Mua sắm trang thiết bị, VPP văn phòng
Thực hiện giám sát báo cáo của NVKD, kỹ thuật/giám sát, kế toán theo ngày, theo tuần, theo tháng
Tổng hợp báo cáo công việc theo ngày, theo tuần, theo tháng gửi cho Giám đốc.
Thực hiện các Quy định, Quy chế, Chế tài của Công ty
Công tác xin nghỉ , công tác tạm ứng
Đăng tuyển hồ sơ lên các diễn đàn
Lọc hồ sơ, cv ứng viên tiềm năng
Phỏng vấn qua , đánh giá được hồ sơ chất lượng để gửi lên Ban giám đốc
Các công việc của trợ lý dự án
Triển khai dự án với NVKD và Kỹ thuật/giám sát.
Hỗ trợ các hoạt động trong quá trình triển khai dự án
Theo dõi các mốc dự án, các mốc tiến độ dự án
Báo cáo tiến trình thi công dự án
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, ham học hỏi và năng động, nhiệt huyết, chăm chỉ
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên làm công việc tương tự
Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết
Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BH đầy đủ
Được đào tạo, có cơ hội tiếp xúc, vận dụng thực tế với công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI