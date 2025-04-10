Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Các công việc như chấm công cho nhân viên

Theo dõi giờ giấc hoạt động làm việc của đội ngũ

Vệ sinh hàng ngày tại văn phòng đảm bảo sạch sẽ

Mua sắm trang thiết bị, VPP văn phòng

Thực hiện giám sát báo cáo của NVKD, kỹ thuật/giám sát, kế toán theo ngày, theo tuần, theo tháng

Tổng hợp báo cáo công việc theo ngày, theo tuần, theo tháng gửi cho Giám đốc.

Thực hiện các Quy định, Quy chế, Chế tài của Công ty

Công tác xin nghỉ , công tác tạm ứng

Đăng tuyển hồ sơ lên các diễn đàn

Lọc hồ sơ, cv ứng viên tiềm năng

Phỏng vấn qua , đánh giá được hồ sơ chất lượng để gửi lên Ban giám đốc

Các công việc của trợ lý dự án

Triển khai dự án với NVKD và Kỹ thuật/giám sát.

Hỗ trợ các hoạt động trong quá trình triển khai dự án

Theo dõi các mốc dự án, các mốc tiến độ dự án

Báo cáo tiến trình thi công dự án

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel,...)

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, ham học hỏi và năng động, nhiệt huyết, chăm chỉ

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên làm công việc tương tự

Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7-10 triệu (tùy theo năng lực, kinh nghiệm) + % hoa hồng dự án

Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết

Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BH đầy đủ

Được đào tạo, có cơ hội tiếp xúc, vận dụng thực tế với công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin