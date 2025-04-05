Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The Sun, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chấm công, tính lương hàng tháng;
Công tác bảo hiểm xã hội: Báo tăng - giảm;
Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của các phòng/ban;
Quản lý cơ sở vật chất của công ty, mua sắm các trang thiết bị văn phòng phẩm hàng tháng hoặc theo yêu cầu;
Đề xuất các khoản tạm ứng, các khoản thanh toán các chi phí của các phòng ban/Công ty;
Chăm lo đời sống cho nhân viên: làm các chế độ liên quan đến ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỉ …
Hỗ trợ các phòng ban trong công tác hành chính và một số công việc văn phòng khác…

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 – 12tr đồng/tháng (cao hơn tùy thuộc vào khả năng đàm phán và kinh nghiệm)
Gửi xe miễn phí, đi công việc có xe công ty đưa đón…
Hỗ trợ điện thoại làm việc;
Đóng bảo hiểm, chế độ các ngày lễ tết, nghỉ phép đầy đủ…
Công ty có trang bị tủ lạnh, lò vi sóng phục vụ cho nhân viên ăn uống buổi trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tháp A tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

