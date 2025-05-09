Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Phòng thi ảo FLYER là nền tảng ôn luyện chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kết hợp giữa các yếu tố học thuật, công nghệ, đồ hoạ và Gamification, giúp học sinh tìm thấy trọng tâm và niềm vui khi học Tiếng Anh.
Phối hợp với các bên liên quan phân tích nhu cầu tuyển dụng & lập kế hoạch tuyển dụng theo kỳ.
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng: Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng; đăng tuyển online, thực hiện truyền thông tuyển dụng; lọc hồ sơ; sơ vấn qua điện thoại; tổ chức các buổi phỏng vấn & test; tiếp nhận ứng viên & hoàn thiện hồ sơ nhân sự đầu vào.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng (công tác chấm công, chuẩn bị tea break, chuyển phát hợp đồng, v.v…)

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành liên quan tới quản trị nhân lực
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm với vị trí nhân sự hoặc các vị trí liên quan từ 6 tháng trở lên
Có khả năng giao tiếp & phối hợp tốt
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, có trách nhiệm cao trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng hiệu suất
Thưởng các dịp lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Hỗ trợ nghỉ mát, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

