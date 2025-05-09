Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER
- Hà Nội: số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Phòng thi ảo FLYER là nền tảng ôn luyện chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kết hợp giữa các yếu tố học thuật, công nghệ, đồ hoạ và Gamification, giúp học sinh tìm thấy trọng tâm và niềm vui khi học Tiếng Anh.
Phối hợp với các bên liên quan phân tích nhu cầu tuyển dụng & lập kế hoạch tuyển dụng theo kỳ.
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng: Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng; đăng tuyển online, thực hiện truyền thông tuyển dụng; lọc hồ sơ; sơ vấn qua điện thoại; tổ chức các buổi phỏng vấn & test; tiếp nhận ứng viên & hoàn thiện hồ sơ nhân sự đầu vào.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng (công tác chấm công, chuẩn bị tea break, chuyển phát hợp đồng, v.v…)
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm với vị trí nhân sự hoặc các vị trí liên quan từ 6 tháng trở lên
Có khả năng giao tiếp & phối hợp tốt
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, có trách nhiệm cao trong công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Hỗ trợ nghỉ mát, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
