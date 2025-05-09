Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Phòng thi ảo FLYER là nền tảng ôn luyện chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kết hợp giữa các yếu tố học thuật, công nghệ, đồ hoạ và Gamification, giúp học sinh tìm thấy trọng tâm và niềm vui khi học Tiếng Anh.

Phối hợp với các bên liên quan phân tích nhu cầu tuyển dụng & lập kế hoạch tuyển dụng theo kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng: Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng; đăng tuyển online, thực hiện truyền thông tuyển dụng; lọc hồ sơ; sơ vấn qua điện thoại; tổ chức các buổi phỏng vấn & test; tiếp nhận ứng viên & hoàn thiện hồ sơ nhân sự đầu vào.

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng (công tác chấm công, chuẩn bị tea break, chuyển phát hợp đồng, v.v…)

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành liên quan tới quản trị nhân lực

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm với vị trí nhân sự hoặc các vị trí liên quan từ 6 tháng trở lên

Có khả năng giao tiếp & phối hợp tốt

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, có trách nhiệm cao trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng hiệu suất

Thưởng các dịp lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Hỗ trợ nghỉ mát, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

