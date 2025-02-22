Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food
- Hà Nội: Ba Đình, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng tin tuyển dụng, nhận và sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn các vị trí khối văn phòng và của nhà hàng
Thực hiện làm hợp đồng, thủ tục gia nhập, đào tạo định hướng, đào tạo hội nhập cho nhân viên mới dựa trên tài liệu có sẵn
Chấm công cho nhân sự của nhà hàng
Xây dựng, tối ưu chính sách, chế độ phúc lợi và kiểm soát kỷ luật lao động.
Phối hợp với bên dịch vụ bảo hiểm xã hội để làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cho nhân sự
Theo dõi thu chi, tiền mặt của các nhân viên nhà hàng
Công việc hành chính khác theo phân công của giám đốc: làm việc với các bên dịch vụ để xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép kinh doanh rượu,…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hai năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực F&B
Thành thạo tin học văn phòng
Kiến thức về luật liên quan đến nhân sự (Luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, các thông tư nghị định mới nhất)
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food Thì Được Hưởng Những Gì
Review năng lực, xem xét tăng lương 2 lần/năm
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc
Đóng bảo hiểm xã hội chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7, từ 9h30-18h30 hoặc 10h00 đến 19h00.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
