Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tin tuyển dụng, nhận và sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn các vị trí khối văn phòng và của nhà hàng

Thực hiện làm hợp đồng, thủ tục gia nhập, đào tạo định hướng, đào tạo hội nhập cho nhân viên mới dựa trên tài liệu có sẵn

Chấm công cho nhân sự của nhà hàng

Xây dựng, tối ưu chính sách, chế độ phúc lợi và kiểm soát kỷ luật lao động.

Phối hợp với bên dịch vụ bảo hiểm xã hội để làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cho nhân sự

Theo dõi thu chi, tiền mặt của các nhân viên nhà hàng

Công việc hành chính khác theo phân công của giám đốc: làm việc với các bên dịch vụ để xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép kinh doanh rượu,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan

Có hai năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực F&B

Thành thạo tin học văn phòng

Kiến thức về luật liên quan đến nhân sự (Luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, các thông tư nghị định mới nhất)

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu + phụ cấp ăn trưa, ăn tối tại nhà hàng

Review năng lực, xem xét tăng lương 2 lần/năm

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc

Đóng bảo hiểm xã hội chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7, từ 9h30-18h30 hoặc 10h00 đến 19h00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin