Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BHG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BHG VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 127 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Chấm công, tính lương, BHXH
- Xử lý các chế độ như nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản,....
- Tuyển dụng theo yêu cầu
- Đặt mua các thiết bị, dụng cụ văn phòng
- Quản lý lễ tân
- Đặt cơm hàng ngày
- Quản lý tiền quỹ và thanh toán các chi phí văn phòng
- Theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục – đàm phán, khả năng đọc vị người đối diện
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BHG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
- Lương tháng 13, thưởng Lễ
- Hưởng phúc lợi, chế độ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BHG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
