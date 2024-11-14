Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Hành chính nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô C1C, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Phú, TDM, BD, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện công việc dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc
2. Tiếp nhận và phản hồi công văn của khách hàng , cơ quan chức năng
3. Chịu trách nhiệm nhân sự của : tổ bảo vệ , tạp vụ ,nấu ăn , tài xế , cây xanh
4. Báo cáo hàng ngày về tình trạng nhân sự với Ban Giám Đốc
5. Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận và trình Ban Giám Đốc xét duyệt.
6. Lập hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động.
7. Xây dựng các quy chế, quy định, nội quy công ty
8. Tham vấn về chính sách chế độ, phúc lợi với Ban TGĐ
9. Phụ trách công việc về PCCC, môi trường.
10. Chấm công hàng tuần , thực hiện việc tính lương cho Công ty.
11. Phổ biến nội quy Công ty đến nhân sự mới khi vào làm việc
12. Kiêm nhiệm một số công việc của bộ phận kế toán: thu ,chi hàng ngày và giao dịch tiền mặt với ngân hàng
13. Tiếp nhận các công văn từ quý đối tác .
14. Lưu trữ hồ sơ
15. Báo cáo công việc theo định kỳ hàng ngày/tuần/ tháng.
16. Báo cáo nghiệp vụ hàng tuần/tháng/quý với Ban TGĐ
17. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu công việc chung của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ưu tiên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY

CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C1C đường Hùng Vương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

