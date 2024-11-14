Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện công việc dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc

2. Tiếp nhận và phản hồi công văn của khách hàng , cơ quan chức năng

3. Chịu trách nhiệm nhân sự của : tổ bảo vệ , tạp vụ ,nấu ăn , tài xế , cây xanh

4. Báo cáo hàng ngày về tình trạng nhân sự với Ban Giám Đốc

5. Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận và trình Ban Giám Đốc xét duyệt.

6. Lập hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động.

7. Xây dựng các quy chế, quy định, nội quy công ty

8. Tham vấn về chính sách chế độ, phúc lợi với Ban TGĐ

9. Phụ trách công việc về PCCC, môi trường.

10. Chấm công hàng tuần , thực hiện việc tính lương cho Công ty.

11. Phổ biến nội quy Công ty đến nhân sự mới khi vào làm việc

12. Kiêm nhiệm một số công việc của bộ phận kế toán: thu ,chi hàng ngày và giao dịch tiền mặt với ngân hàng

13. Tiếp nhận các công văn từ quý đối tác .

14. Lưu trữ hồ sơ

15. Báo cáo công việc theo định kỳ hàng ngày/tuần/ tháng.

16. Báo cáo nghiệp vụ hàng tuần/tháng/quý với Ban TGĐ

17. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu công việc chung của công ty.