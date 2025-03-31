Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SUKAVINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bình Chuẩn 44, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo

Đăng tuyển trên các trang mạng xã hội, tiktok

Lưu trữ hồ sơ

Chấm công, báo cơm

Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 các ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề khác có liên quan

Nhanh nhẹn, hoạt bát

Sử dụng tốt mạng xã hội

Tại CÔNG TY TNHH SUKAVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Suất ăn nhân viên

Hỗ trợ 100.000 đ/ngày

Được học hỏi các quy trình làm việc của phòng hành chính nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUKAVINA

