Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SUKAVINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SUKAVINA
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH SUKAVINA

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH SUKAVINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Bình Chuẩn 44, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo
Đăng tuyển trên các trang mạng xã hội, tiktok
Lưu trữ hồ sơ
Chấm công, báo cơm
Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 các ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề khác có liên quan
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Sử dụng tốt mạng xã hội

Tại CÔNG TY TNHH SUKAVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Suất ăn nhân viên
Hỗ trợ 100.000 đ/ngày
Được học hỏi các quy trình làm việc của phòng hành chính nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUKAVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUKAVINA

CÔNG TY TNHH SUKAVINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Bình Chuẩn 44, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

